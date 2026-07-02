Concerto pour contrebasse | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concerto pour contrebasse | Saison ONPL Vendredi 27 novembre, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 10 € à 48 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Concerto pour contrebasse : dirigé par Polina Lebedieva

Un Concerto pour contrebasse, ce n’est pas banal ! Andrès Fernandez Subiela, contrebasse solo de l’ONPL, donne un coup de projecteur sur cet instrument fascinant.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/concerto-pour-contrebasse/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL