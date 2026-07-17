Portillons ouverts !, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Portillons ouverts ! Mercredi 12 août, 12h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T12:00:00+02:00 – 2026-08-12T14:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T12:00:00+02:00 – 2026-08-12T14:00:00+02:00

Xénia, de l’association des jardins familiaux des Oblates vous ouvre son jardin exceptionnellement. L’occasion d’échanger sur les pratiques et de découvrir les jardins familiaux du parc.

En savoir plus

Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates

Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026

Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Visite dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.