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Portillons ouverts !, Le Parc des Oblates, Nantes

mercredi 12 août 2026 · Le Parc des Oblates · Nantes

Portillons ouverts !, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Le Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Portillons ouverts ! Mercredi 12 août, 12h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T12:00:00+02:00 – 2026-08-12T14:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T12:00:00+02:00 – 2026-08-12T14:00:00+02:00

Xénia, de l’association des jardins familiaux des Oblates vous ouvre son jardin exceptionnellement. L’occasion d’échanger sur les pratiques et de découvrir les jardins familiaux du parc.

En savoir plus

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Visite dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.

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