Concertos à Mosnes Mosnes
Concertos à Mosnes Mosnes dimanche 10 mai 2026.
Mosnes
Concertos à Mosnes
D751 Mosnes Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Concertos le 10 mai 2026, à Mosnes.
L’Association Piano et Forte vous propose 3 concerts le 10 mai 2026, en partenariat avec la commune de Mosnes.
Au programme
Concerto pour piano de Liszt
Concerto italien de Bach pour ensemble à vents
Concerto pour piano de Grieg
Sous la direction de Christophe Patrix et Jean-François Bouvery.
Réservation par téléphone. 20 .
D751 Mosnes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 28 92 51
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English : Concerts in Mosnes
Concertos on 10 May 2026, in Mosnes.
L’événement Concertos à Mosnes Mosnes a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE AMBOISE