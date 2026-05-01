Mosnes

Concertos à Mosnes

D751 Mosnes Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Concertos le 10 mai 2026, à Mosnes.

L’Association Piano et Forte vous propose 3 concerts le 10 mai 2026, en partenariat avec la commune de Mosnes.

Au programme

Concerto pour piano de Liszt

Concerto italien de Bach pour ensemble à vents

Concerto pour piano de Grieg

Sous la direction de Christophe Patrix et Jean-François Bouvery.

Réservation par téléphone. 20 .

D751 Mosnes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 28 92 51

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English : Concerts in Mosnes

Concertos on 10 May 2026, in Mosnes.

L’événement Concertos à Mosnes Mosnes a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE AMBOISE