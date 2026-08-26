Informations pratiques

Saint-Martin-de-Londres

Concertos pour flûte à bec Ensemble Les Passions • Jean-Marc Andrieu

Église Saint-Martin Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Telemann et Sammartini

Pour clôturer cette 13e édition, Jean-Marc Andrieu et les musiciens des Passions mettent à l’honneur la flûte à bec à travers des œuvres de Telemann et Sammartini, entre danse, lyrisme et virtuosité. Un final baroque brillant et accessible dans l’église romane de Saint-Martin-de-Londres. .

Église Saint-Martin Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 9 65 26 27 93 lesmusesendialogue@orange.fr

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English :

Spanish music for vihuela in the 16th century

L’événement Concertos pour flûte à bec Ensemble Les Passions • Jean-Marc Andrieu Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup