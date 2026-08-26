Concertos pour flûte à bec Ensemble Les Passions • Jean-Marc Andrieu Saint-Martin-de-Londres
dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Martin-de-Londres
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Londres
Concertos pour flûte à bec Ensemble Les Passions • Jean-Marc Andrieu
Église Saint-Martin Saint-Martin-de-Londres Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Telemann et Sammartini
Pour clôturer cette 13e édition, Jean-Marc Andrieu et les musiciens des Passions mettent à l’honneur la flûte à bec à travers des œuvres de Telemann et Sammartini, entre danse, lyrisme et virtuosité. Un final baroque brillant et accessible dans l’église romane de Saint-Martin-de-Londres. .
Église Saint-Martin Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 9 65 26 27 93 lesmusesendialogue@orange.fr
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English :
Spanish music for vihuela in the 16th century
L’événement Concertos pour flûte à bec Ensemble Les Passions • Jean-Marc Andrieu Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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