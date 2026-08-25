Rencontres paysannes Cabane Paysanne Saint-Martin-de-Londres

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Londres

Rencontres paysannes

Cabane Paysanne 146 Impasse de la Plancarde Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Jeux, lots à gagner, rencontre avec 3 paysannes En quoi notre alimentation a-t-il une influence sur la prévention incendie ?

En quoi notre alimentation a-t-il une influence sur la prévention incendie ? Venez rencontrer Marine chevrière et productrice de fromages de chèvre, Johanna maraîchère productrice de légumes et Christelle paysanne-boulangère. Ces 3 paysannes chacune à leur manière vous parlerons de l’incidence de leur mode de production sur la prévention incendie Marine vous parlera de pastoralisme, Johanna de la préservation des sols et de la biodiversité, pour les enfants, Christelle animera un jeu de mise en situation sur ce thème. Un jeu de tirage au sort vous permettra de gagner des lots dont un bon d’achat à la cabane paysanne auprès de producteurs conscients des impacts de la prévention incendie. Venez vous amuser en famille et réfléchir sur notre alimentation .

Cabane Paysanne 146 Impasse de la Plancarde Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 65 06 90 84

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English :

Games, prizes to be won, meeting with 3 farmers: How does our diet influence fire prevention?

L’événement Rencontres paysannes Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup