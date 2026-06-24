Closing Guinguette les Docks du Gr Les Docks du GR Saint-Martin-de-Londres mardi 25 août 2026.

Saint-Martin-de-Londres

Closing Guinguette les Docks du Gr

Les Docks du GR 3 za de La Liquière Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Célébrons ensemble la fin de l’été lors d’une soirée festive et mémorable.

Pour clôturer la saison estivale en beauté, Les Docks du GR vous donnent rendez-vous pour une grande soirée de célébration. Musique live, ambiance chaleureuse, gourmandises et moments de convivialité seront au rendez-vous pour partager une dernière soirée sous les étoiles. Une occasion parfaite de prolonger l’esprit de l’été et de créer de nouveaux souvenirs dans une atmosphère festive et généreuse. .

Les Docks du GR 3 za de La Liquière Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 05 79 52 contact@gr-restaurant.fr

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English :

Let’s celebrate the end of summer together during a festive and memorable evening.

L’événement Closing Guinguette les Docks du Gr Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup