Closing Guinguette les Docks du Gr Les Docks du GR Saint-Martin-de-Londres
Closing Guinguette les Docks du Gr Les Docks du GR Saint-Martin-de-Londres mardi 25 août 2026.
Saint-Martin-de-Londres
Closing Guinguette les Docks du Gr
Les Docks du GR 3 za de La Liquière Saint-Martin-de-Londres Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Célébrons ensemble la fin de l’été lors d’une soirée festive et mémorable.
Pour clôturer la saison estivale en beauté, Les Docks du GR vous donnent rendez-vous pour une grande soirée de célébration. Musique live, ambiance chaleureuse, gourmandises et moments de convivialité seront au rendez-vous pour partager une dernière soirée sous les étoiles. Une occasion parfaite de prolonger l’esprit de l’été et de créer de nouveaux souvenirs dans une atmosphère festive et généreuse. .
Les Docks du GR 3 za de La Liquière Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 05 79 52 contact@gr-restaurant.fr
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English :
Let’s celebrate the end of summer together during a festive and memorable evening.
L’événement Closing Guinguette les Docks du Gr Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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