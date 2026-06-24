Soirée autour du vin Guinguette les Docks du Gr Les Docks du GR Saint-Martin-de-Londres mardi 28 juillet 2026.

Saint-Martin-de-Londres

Soirée autour du vin Guinguette les Docks du Gr

Les Docks du GR 3 za de La Liquière Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Une invitation à savourer les plaisirs du vin dans une ambiance chaleureuse et gourmande.

Offrez-vous une soirée placée sous le signe de l’art de vivre et de la découverte. Dans le cadre exceptionnel des Docks du GR, profitez d’un moment convivial où les saveurs se rencontrent autour du vin et de la gastronomie. Accompagnée d’une animation musicale live, cette soirée promet des instants de partage, de dégustation et de détente dans une atmosphère élégante et authentique. .

Les Docks du GR 3 za de La Liquière Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 05 79 52 contact@gr-restaurant.fr

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English :

An invitation to savor the pleasures of wine in a warm and gourmet atmosphere.

L’événement Soirée autour du vin Guinguette les Docks du Gr Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup