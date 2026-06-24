Soirée années 80 Guinguette les Docks du Gr Les Docks du GR Saint-Martin-de-Londres
Soirée années 80 Guinguette les Docks du Gr Les Docks du GR Saint-Martin-de-Londres mardi 21 juillet 2026.
Saint-Martin-de-Londres
Soirée années 80 Guinguette les Docks du Gr
Les Docks du GR 3 za de La Liquière Saint-Martin-de-Londres Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Remontez le temps et vibrez au rythme des plus grands tubes des années 80
Les Docks du GR vous invitent à revivre l’énergie et l’insouciance des années 80 le temps d’une soirée haute en couleur. Entre musique live, ambiance festive et moments gourmands, laissez-vous porter par les mélodies cultes qui ont marqué toute une génération. Une soirée conviviale et pleine de bonne humeur pour chanter, danser et partager ensemble. .
Les Docks du GR 3 za de La Liquière Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 05 79 52 contact@gr-restaurant.fr
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English :
Travel back in time and groove to the greatest hits of the 80s
L’événement Soirée années 80 Guinguette les Docks du Gr Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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