Rencontre Papilles et saveurs Ferme du Frouzet Saint-Martin-de-Londres
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Londres
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Londres
Rencontre Papilles et saveurs Ferme du Frouzet
Ferme du Frouzet Saint-Martin-de-Londres Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Des soirées gourmandes et conviviales au cœur des fermes du Pic Saint-Loup
Partez à la découverte de la Ferme du Frouzet et rencontrez Amandine, jeune éleveuse de cochons élevés en plein air sur 17 hectares de garrigue. Engagée pour le bien-être animal et le respect des traditions paysannes, elle privilégie une alimentation de qualité, sans OGM ni soja, à base de céréales françaises complétées par du petit lait de chèvre. Elle accorde également une attention particulière à la transformation de ses produits, réalisée dans une démarche 100 % naturelle. La visite de la ferme se conclura par une dégustation de ses spécialités. Rendez-vous au parking de l’église du Frouzet avant de rejoindre la ferme .
Ferme du Frouzet Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 60 54 47 90 contact@picassiette.org
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English :
Gourmet and friendly evenings in the heart of the Pic Saint-Loup farms
L’événement Rencontre Papilles et saveurs Ferme du Frouzet Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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