Rencontre Papilles et saveurs Cabris de Chloé Saint-Martin-de-Londres
mardi 28 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Londres
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Londres
Rencontre Papilles et saveurs Cabris de Chloé
Les Cabris de Chloé 34380 Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28 20:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Des soirées gourmandes et conviviales au cœur des fermes du Pic Saint-Loup
La dernière soirée nomade de la saison Rencontre Papilles et Saveurs 2026 se fera aux Cabris de Cholé. Visite et dégustation sur la ferme à Montlous, nichée en pleine garrigue ce petit élevage, se découvre au détour d’un virage sur l’ancien passage des troupeaux . Venez cheminer un petit bout de la draille, marche facile de 10 minutes, pour ensuite découvrir l’activité de Christelle, chevrière depuis plus d’une dizaine d’années. Au programme visite, dégustation et convivialité. Chaussures fermées recommandées, eau. Réservation . Rendez vous au parking de l’église du Frouzet. .
Les Cabris de Chloé 34380 Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 60 54 47 90 contact@picassiette.org
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English :
Gourmet and friendly evenings in the heart of the Pic Saint-Loup farms
L’événement Rencontre Papilles et saveurs Cabris de Chloé Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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