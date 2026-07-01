Concerts à Bellenaves Salle socioculturelle Bellenaves

Informations pratiques

Bellenaves

Concerts à Bellenaves

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’association Picus recycle et plus de Bellenaves vous offre 2 concerts avec le groupe Bourbon Revival (pop, rock and blues) et le groupe Black Cat Bones (blues rock britannique) Snack et buvette

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Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 73 13 20

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English :

The Picus Recycle et Plus association in Bellenaves is hosting two concerts featuring the band Bourbon Revival (pop, rock, and blues) and the band Black Cat Bones (British blues rock) — Snacks and refreshments available

L’événement Concerts à Bellenaves Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule