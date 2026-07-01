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AGENDA · Bellenaves

Concerts à Bellenaves Salle socioculturelle Bellenaves

samedi 18 juillet 2026 · Salle socioculturelle · Bellenaves

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Salle socioculturelle
Adresse
Place de la Mairie
Ville
03330 Bellenaves
Département
Allier
Tarif

Bellenaves

Concerts à Bellenaves

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

L’association Picus recycle et plus de Bellenaves vous offre 2 concerts avec le groupe Bourbon Revival (pop, rock and blues) et le groupe Black Cat Bones (blues rock britannique) Snack et buvette
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Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 73 13 20 

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English :

The Picus Recycle et Plus association in Bellenaves is hosting two concerts featuring the band Bourbon Revival (pop, rock, and blues) and the band Black Cat Bones (British blues rock) — Snacks and refreshments available

L’événement Concerts à Bellenaves Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule

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