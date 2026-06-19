Concerts à Homblières Les vendredis de l’été Homblières
Concerts à Homblières Les vendredis de l’été Homblières vendredi 19 juin 2026.
Homblières
Concerts à Homblières Les vendredis de l’été
Homblières Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03
Que direz-vous d’un concert, un vendredi, en été à Homblières ?
Le comité des fêtes et la municipalité d’Homblières vous proposent une série de concerts gratuits pour tous en divers lieux Les vendredis de l’été.
– Vendredi 19 juin à 19h BandaGodoMusic sur le parking de l’école primaire.
– Vendredi 26 juin à 19h YTOS devant le Carpe Diem.
– Vendredi 3 juillet à 19h D Rago et Music Factory sur le parking de l’école primaire.
Replis dans la salle Pia Colombo en cas d’intempéries. .
Homblières 02720 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 08 82 22
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English :
How about a concert on a Friday in summer in Homblières?
L’événement Concerts à Homblières Les vendredis de l’été Homblières a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Saint-Quentinois
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