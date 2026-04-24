Concerts à la ferme Château Les Monderys Conne-de-Labarde
Concerts à la ferme Château Les Monderys Conne-de-Labarde samedi 16 mai 2026.
Conne-de-Labarde
Concerts à la ferme
Château Les Monderys 328 Route de Peyrelevade Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Insuffler une nouvelle dynamique culturelle dans les campagnes de France, créer des espaces de rencontre et d’échange entre le monde agricole, les habitants de zones rurales et les artistes grâce au levier de la musique classique, lyrique ou du jazz, tel est le concept de Concerts à la ferme.
Au programme Fantaisies lyriques
Avec Irina DE BAGHY (mezzo soprano), Romain DAYEZ (baryton), Arnaud THORETTE (alto) et Ismaël MAARGAIN (piano)
Sur réservation.
Accessible PMR + restauration sur place .
Château Les Monderys 328 Route de Peyrelevade Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 1 40 36 04 16 resa.calf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts à la ferme
L’événement Concerts à la ferme Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Conne-de-Labarde (Dordogne)
- Boucle de la Vallée Conne de Labarde Conne-de-Labarde Dordogne 1 mai 2026
- Boucle de Campna Conne de Labarde Conne-de-Labarde Dordogne 1 mai 2026
- Exposition | Marc Bertin Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde 7 mai 2026
- Hat walk | chapellerie et art de vivre Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde 30 mai 2026
- Chorale | Vignoble des Verdots Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde 7 septembre 2026