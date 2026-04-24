Concerts à la ferme Château Les Monderys Conne-de-Labarde

Conne-de-Labarde

Concerts à la ferme

Château Les Monderys 328 Route de Peyrelevade Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Insuffler une nouvelle dynamique culturelle dans les campagnes de France, créer des espaces de rencontre et d’échange entre le monde agricole, les habitants de zones rurales et les artistes grâce au levier de la musique classique, lyrique ou du jazz, tel est le concept de Concerts à la ferme.

Au programme Fantaisies lyriques

Avec Irina DE BAGHY (mezzo soprano), Romain DAYEZ (baryton), Arnaud THORETTE (alto) et Ismaël MAARGAIN (piano)

Sur réservation.

Accessible PMR + restauration sur place .

Château Les Monderys 328 Route de Peyrelevade Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 1 40 36 04 16 resa.calf@gmail.com

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English : Concerts à la ferme

L’événement Concerts à la ferme Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides