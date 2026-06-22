Concerts à la Maison Malval Le jardin d’Anaïs Le Vigen jeudi 23 juillet 2026.

Le Vigen

Concerts à la Maison Malval

Le jardin d’Anaïs Allée du Château Le Vigen Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Comme chaque année, ce dernier se déroule chaque jeudi soir du mois de juillet, dans un jardin haut-viennois.

Concert du jour

Malval, c’est d’abord la rencontre d’Erika Maschke, hautboïste classique, avec Jonathan Sarrabia, Baptiste Lherbeil et Robin Mairot, musiciens traditionnels. Ensemble, ils et elle empruntent avec joie toutes les musiques, déformant les contrepoints baroques, le grain du son traditionnel et les rythmes math-rock.

La composition se met au service de la chanson à texte ; celle déployant les poèmes sociaux et complaintes criminelles du début du 20 siècle. Malval se niche entre des époques, leurs mots et leurs sons, pour faire enfin dire quelque chose à quelqu’un qui serait le pauvre. Ce bon pauvre dont tout le monde parle et qui se tait toujours

Buvette et espace restauration avec produits végés !

Réservations en ligne ou par téléphone (en lien). .

Le jardin d’Anaïs Allée du Château Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 82 84 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts à la Maison Malval

L’événement Concerts à la Maison Malval Le Vigen a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Limoges Métropole