Concerts à La Terrasse de Lafaurie Hôtel & Restaurant Lalique Bommes
Concerts à La Terrasse de Lafaurie Hôtel & Restaurant Lalique Bommes mercredi 13 mai 2026.
Bommes
Concerts à La Terrasse de Lafaurie
Hôtel & Restaurant Lalique Château Lafaurie-Peyraguey Bommes Gironde
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-06-10 22:00:00
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16
Durant l’été, La Terrasse de Lafaurie est le théâtre de nombreux évènements musicaux. Laissez-vous séduire par une série de concerts aux styles musicaux variés en découvrant la programmation sur notre site internet.
Ne manquez pas cette occasion de passer une belle soirée d’été tout en profitant des plats cuisinés au brasero, au coeur du Château Lafaurie-Peyraguey. .
Hôtel & Restaurant Lalique Château Lafaurie-Peyraguey Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 22 80 11 info@lafauriepeyragueylalique.com
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English : Concerts à La Terrasse de Lafaurie
L’événement Concerts à La Terrasse de Lafaurie Bommes a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud
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