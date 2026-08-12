Informations pratiques

Concerts allongés – Avec Héléna Riols Place de la Mairie Rennes Mercredi 19 août, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Avec Héléna Riols

Laissez le temps ralentir et profitez des concerts allongés d’Héléna Riols.

Dans des transats avec un livre, un carnet à dessiner ou à écrire, ou simplement les yeux fermés, laissez-vous bercer par des mélodies délicates, entre musique classique et échos de mondes imaginaires venus de films et du jeu vidéo. On écoute, on rêve, on flotte… jusqu’à parfois s’endormir doucement au fil des notes.

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Musicienne pianiste de formation, poétesse slameuse et parfois comédienne, Héléna Riols est une artiste rennaise aux multiples facettes. En créant les concerts allongés. Elle ré-intérroge la configuration des concerts classiques. Entre slam de poésie, spectacles, improvisation piano et concerts allongés, Héléna a plus d’une passion et s’attache à vous les transmettre.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://rm.bzh/transatenville](https://rm.bzh/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-19T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-19T18:30:00.000+02:00

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Place de la Mairie place de la mairie rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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