Concerts aux cabanes Place des cabanes Le Château-d’Oléron

Le Château-d’Oléron

Concerts aux cabanes

Place des cabanes Avenue du port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

De 17h à 19h, DJ Maé mixe un répertoire éclectique pour animer les cabanes du port.

De 21h à 23h , concert de rock avec Blue Child Power Trio.

Un foodtruck les Roses de Damas ( libanais ) sera sur place dés la fin d’après-midi .

.

Place des cabanes Avenue du port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 27 22 98 couleurscabanes17480@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 5pm to 7pm, DJ Maé mixes an eclectic repertoire to liven up the port huts.

From 9pm to 11pm, a rock concert with Blue Child Power Trio.

A Lebanese foodtruck, Les Roses de Damas, will be on site from late afternoon.

L’événement Concerts aux cabanes Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes