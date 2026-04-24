Concerts aux cabanes Place des cabanes Le Château-d’Oléron
Concerts aux cabanes Place des cabanes Le Château-d’Oléron mardi 28 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Concerts aux cabanes
Place des cabanes Avenue du port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28
De 17h à 19h, DJ Maé mixe un répertoire éclectique pour animer les cabanes du port.
De 21h à 23h , concert de rock avec Blue Child Power Trio.
Un foodtruck les Roses de Damas ( libanais ) sera sur place dés la fin d’après-midi .
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Place des cabanes Avenue du port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 27 22 98 couleurscabanes17480@gmail.com
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English :
From 5pm to 7pm, DJ Maé mixes an eclectic repertoire to liven up the port huts.
From 9pm to 11pm, a rock concert with Blue Child Power Trio.
A Lebanese foodtruck, Les Roses de Damas, will be on site from late afternoon.
L’événement Concerts aux cabanes Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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