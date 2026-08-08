Informations pratiques

Monpazier

Concerts Chez Minou

55 Rue Notre Dame Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Samedi 8 août

soirée Ricard SHTN”DJ SET3

Vendredi 14 août

Concert Lucky pepper “blues rock”

Vendredi 21 août

Concert The Pils “rock”

Vendredi 28 août

Concert Little Mimmie & the Blue beat “funk blues” .

55 Rue Notre Dame Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 46 59

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English : Concerts Chez Minou

L’événement Concerts Chez Minou Monpazier a été mis à jour le 2026-08-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides