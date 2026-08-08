Concerts Chez Minou Monpazier
samedi 8 août 2026 · Monpazier
Informations pratiques
Monpazier
Concerts Chez Minou
55 Rue Notre Dame Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Samedi 8 août
soirée Ricard SHTN”DJ SET3
Vendredi 14 août
Concert Lucky pepper “blues rock”
Vendredi 21 août
Concert The Pils “rock”
Vendredi 28 août
Concert Little Mimmie & the Blue beat “funk blues” .
55 Rue Notre Dame Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 46 59
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English : Concerts Chez Minou
L’événement Concerts Chez Minou Monpazier a été mis à jour le 2026-08-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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