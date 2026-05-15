Dinan

Concerts de chœurs

Abbaye Réfectoire des moines Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Concerts de chœurs

Par le Conservatoire de Dinan Agglomération le Kiosque

Un moment en dehors du temps autour du psaume 42 de Félix Mendelssohn et d’un répertoire contemporain. .

Abbaye Réfectoire des moines Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04

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English :

L’événement Concerts de chœurs Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme