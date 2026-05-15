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Concerts de chœurs Dinan

Concerts de chœurs Dinan samedi 27 juin 2026.

Adresse : Abbaye Réfectoire des moines

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Dinan

Concerts de chœurs

Abbaye Réfectoire des moines Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Concerts de chœurs

Par le Conservatoire de Dinan Agglomération le Kiosque

Un moment en dehors du temps autour du psaume 42 de Félix Mendelssohn et d’un répertoire contemporain.   .

Abbaye Réfectoire des moines Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04 

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English :

L’événement Concerts de chœurs Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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