Concerts de Musique de Chambre Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Concerts en Duos et Trios par les élèves de 3eme cycle des classes de :

Yua Souverbie, Flûte

Véronique Guivier Rinaldo, Guitare

Frédéric Lagarde, Piano

Christophe Beau, Violoncelle

Coordination : Christophe Beau

Concerts les 17 et 21 février

Concerts d’instruments et Voix.



Ensembles allant de la Musique Baroque à la Musique Contemporaine

Le samedi 21 février 2026

de 16h30 à 19h30

Le mardi 17 février 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

conservatoire5@paris.fr



