Concerts de Musique de Chambre Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Concerts de Musique de Chambre Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mardi 17 février 2026.
Concerts en Duos et Trios par les élèves de 3eme cycle des classes de :
Yua Souverbie, Flûte
Véronique Guivier Rinaldo, Guitare
Frédéric Lagarde, Piano
Christophe Beau, Violoncelle
Coordination : Christophe Beau
Concerts les 17 et 21 février
Concerts d’instruments et Voix.
Ensembles allant de la Musique Baroque à la Musique Contemporaine
Le samedi 21 février 2026
de 16h30 à 19h30
Le mardi 17 février 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-17T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-21T20:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-17T20:00:00+02:00_2026-02-17T21:30:00+02:00;2026-02-21T16:30:00+02:00_2026-02-21T19:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
conservatoire5@paris.fr
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Gabriel Fauré et trouvez le meilleur itinéraire