AGENDA · Agon-Coutainville
Concerts de piano Agon-Coutainville
mardi 4 août 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Concerts de piano
Eglise Saint-Evroult Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Concert de piano par le pianiste Manuel Lucas. .
Eglise Saint-Evroult Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 37 70 94 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts de piano
L’événement Concerts de piano Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-13 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)
- Concours de palet en fonte sur bois Agon-Coutainville 19 juillet 2026
- La balade d’Anton Agon-Coutainville 19 juillet 2026
- Réveil musculaire sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville 20 juillet 2026
- Stretching sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville 20 juillet 2026
- Tournoi d’échecs résidence Challe Agon-Coutainville 20 juillet 2026