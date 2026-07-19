Informations pratiques

Agon-Coutainville

Concerts de piano

Eglise Saint-Evroult Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Concert de piano par le pianiste Manuel Lucas. .

Eglise Saint-Evroult Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 37 70 94 88

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English : Concerts de piano

L’événement Concerts de piano Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-13 par Coutances Tourisme