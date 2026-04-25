Golbey

CONCERTS DE PRINTEMPS

2 rue Jean Bossu Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-10

L’Orchestre d’Harmonie de Golbey vous donne rendez-vous pour ses Concerts de Printemps autour des plus grandes musiques de films !

Des mélodies mythiques, des moments d’émotion, de l’aventure et de la magie du grand écran… le tout interprété en live par nos musiciens. Fermez les yeux et laissez-vous emporter par les bandes originales qui ont marqué l’histoire du cinéma !

Nous vous proposons 3 concerts pour venir partager ce voyage musical avec nous

– Samedi 9 mai à 20h30 à la Salle Fernand Durin à Uxegney

– Dimanche 10 mai à 17h au centre culturel de Golbey

– Dimanche 17 mai à 17h à la salle polyvalente de Jeuxey

Venez en famille, entre amis, ou simplement pour le plaisir de la musique… ambiance garantie !Tout public

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2 rue Jean Bossu Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 6 10 33 57 00

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English :

The Orchestre d?Harmonie de Golbey invites you to its Spring Concerts featuring the greatest film music!

Mythical melodies, emotional moments, adventure and the magic of the silver screen? all performed live by our musicians. Close your eyes and let yourself be carried away by the soundtracks that have marked the history of cinema!

Come and share this musical journey with us in 3 concerts:

– Saturday May 9 at 8:30pm at the Salle Fernand Durin in Uxegney

– Sunday, May 10 at 5pm at the Golbey cultural center

– Sunday May 17 at 5pm at the salle polyvalente in Jeuxey

Come along with family, friends or just for the pleasure of the music? atmosphere guaranteed!

L’événement CONCERTS DE PRINTEMPS Golbey a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION