Heure du conte et atelier récréatif bmi de Golbey Golbey

Golbey

Heure du conte et atelier récréatif

bmi de Golbey 7 rue René Baradel Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-05-23

De grandes histoires pour les petites oreilles suivies d’un atelier manuel pour prolonger ce voyage dans l’imaginaire.

À partir de 3 ans • Salle du conte • Sur inscriptionEnfants

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bmi de Golbey 7 rue René Baradel Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 3 29 34 69 86

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English :

Great stories for little ears, followed by a manual workshop to extend this journey into the imaginary world.

Ages 3 and up ? Salle du conte ? On request

L’événement Heure du conte et atelier récréatif Golbey a été mis à jour le 2026-04-22 par OT EPINAL ET SA REGION