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Heure du conte et atelier récréatif bmi de Golbey Golbey

Heure du conte et atelier récréatif bmi de Golbey Golbey

Heure du conte et atelier récréatif bmi de Golbey Golbey samedi 23 mai 2026.

Lieu : bmi de Golbey

Adresse : 7 rue René Baradel

Ville : 88190 Golbey

Département : Vosges

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Golbey

Heure du conte et atelier récréatif

bmi de Golbey 7 rue René Baradel Golbey Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :
2026-05-23

De grandes histoires pour les petites oreilles suivies d’un atelier manuel pour prolonger ce voyage dans l’imaginaire.

À partir de 3 ans • Salle du conte • Sur inscriptionEnfants
0  .

bmi de Golbey 7 rue René Baradel Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 3 29 34 69 86 

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English :

Great stories for little ears, followed by a manual workshop to extend this journey into the imaginary world.

Ages 3 and up ? Salle du conte ? On request

L’événement Heure du conte et atelier récréatif Golbey a été mis à jour le 2026-04-22 par OT EPINAL ET SA REGION

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