Heure du conte et atelier récréatif bmi de Golbey Golbey
Heure du conte et atelier récréatif bmi de Golbey Golbey samedi 23 mai 2026.
Golbey
Heure du conte et atelier récréatif
bmi de Golbey 7 rue René Baradel Golbey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23
De grandes histoires pour les petites oreilles suivies d’un atelier manuel pour prolonger ce voyage dans l’imaginaire.
À partir de 3 ans • Salle du conte • Sur inscriptionEnfants
0 .
bmi de Golbey 7 rue René Baradel Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 3 29 34 69 86
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English :
Great stories for little ears, followed by a manual workshop to extend this journey into the imaginary world.
Ages 3 and up ? Salle du conte ? On request
L’événement Heure du conte et atelier récréatif Golbey a été mis à jour le 2026-04-22 par OT EPINAL ET SA REGION
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