Musique & Terroir Golbey

Golbey

Musique & Terroir

rue des Acacias Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 16:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

La Ville de Golbey vous invite à participer à son événement Musique & Terroir au parc des Acacias (rue des Acacias).

Au programme concert, DJ set, buvette et restauration locale.

Implantée dans les Vosges et portée par l’association MIRA depuis octobre 2024, La Roue-Libre est une caravane culturelle itinérante qui propose concerts, cinéma en plein air, animations et une buvette à partir d’une caravane entièrement pensée dans une démarche écologique autonome et rurale.

Ses propriétaires, Nathan Grosdecoeur et Marion Kamysz, vous proposeront sur site de

– déguster des boissons locales (tisane fraîche locale et maison, Petil’Fruits limonade bio et locale, bière La Golaye, vin blanc/rosé et sirops)

– découvrir un jeune musicien nommé SolusMind

– profiter du DJ set de GROSDECOEURTout public

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rue des Acacias Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 3 29 31 23 33

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English :

The town of Golbey invites you to take part in its Musique & Terroir event in the Parc des Acacias (rue des Acacias).

On the program: concert, DJ set, refreshment bar and local catering.

La Roue-Libre is a traveling cultural caravan based in the Vosges region of France, and has been run by the MIRA association since October 2024. It offers concerts, open-air cinema, entertainment and a refreshment bar from a caravan that has been entirely designed with an autonomous, rural, ecological approach.

Its owners, Nathan Grosdecoeur and Marion Kamysz, will be on hand to

– sample local beverages (fresh local and homemade herbal tea, Petil?Fruits organic and local lemonade, La Golaye beer, white wine/rosé and syrups)

– discover a young musician named SolusMind

– enjoy a DJ set by GROSDECOEUR

L’événement Musique & Terroir Golbey a été mis à jour le 2026-05-09 par OT EPINAL ET SA REGION