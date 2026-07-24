Concerts de soutien aux producteurs Blond
dimanche 2 août 2026 · Blond
Informations pratiques
Blond
Concerts de soutien aux producteurs
Place de l’Église Blond Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
En soutien aux producteurs locaux impactés par le violent orage qui à touché les Monts de Blond le 16 juillet dernier, l’association Pahu Kani organise une soirée de concerts parsemée de témoignages ainsi qu’un repas paysan. Au programme à 17h Pahu Kani (chants du monde), 18h30 Kevin Dawson -Folk music), 20h Undre@ds (Reggae). Venez nombreux ! On compte sur vous ! .
Place de l’Église Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine pahukani.asso@gmail.com
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English : Concerts de soutien aux producteurs
L’événement Concerts de soutien aux producteurs Blond a été mis à jour le 2026-07-24 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin