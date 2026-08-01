Concerts de Yogui et Bilou Nokemono Lieu-dit Les Temples Champvert

Informations pratiques

Champvert

Concerts de Yogui et Bilou Nokemono

Lieu-dit Les Temples La Voie des Fourches Champvert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 23:59:00

Date(s) :

2026-08-28

À l’occasion des 10 ans de La Voie des Fourches, la fête débutera dès 20h avec une buvette et des pizzas proposées sur place pour un moment de convivialité. La soirée se poursuivra à 21h avec un concert exceptionnel du duo Yogui et Bilou Nokemono.

Associant la basse et la batterie, ils vous invitent à partager un moment musical à la fois énergique et intimiste pour marquer cet anniversaire.

Sur réservation. Concerts au chapeau. .

Lieu-dit Les Temples La Voie des Fourches Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 14 81 00 lavoiedesfourches@riseup.net

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English : Concerts de Yogui et Bilou Nokemono

L’événement Concerts de Yogui et Bilou Nokemono Champvert a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sud Nivernais