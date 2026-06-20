Concerts d’été des Samedis Paysans place du marché Saint-Jean-du-Gard

Saint-Jean-du-Gard

Concerts d’été des Samedis Paysans

place du marché Tour de l’horloge Saint-Jean-du-Gard Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-15

Une programmation soigneusement concoctée !

Tous issus de la scène musicale locale, les artistes prennent place dès 10 h 30 sur la place de l’Horloge et se produisent jusqu’à la clôture du marché. Quatre concerts viendront rythmer la saison estivale.

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place du marché Tour de l’horloge Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

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English :

A carefully curated lineup!

All hailing from the local music scene, the artists will take the stage at 10:30 a.m. on Place de l’Horloge and perform until the market closes. Four concerts will punctuate the summer season.

L’événement Concerts d’été des Samedis Paysans Saint-Jean-du-Gard a été mis à jour le 2026-06-20 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme