Concerts d’exception à Trigny Trigny

Concerts d’exception à Trigny

Église Trigny Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-31 02:00:00

2026-05-30

Tout public

Soirée musicale exceptionnelle Deux ambiances, une seule nuit magique !

1 Première partie Dans l’église 17h30

Duo Brady (violoncelle jazz musiques actuelles )

Un moment suspendu, intime et vibrant, au cœur d’un lieu d’exception

Pause champagne & restauration

2 Deuxième partie Dans le jardin de l’église 20h30

Les Barboozes Trio

Reprises des plus grands tubes pour chanter, sourire et se laisser porter par l’ambiance guinguette !

Et pour finir… Soirée disco techno party 22h30-2h

On rallume les lumières, on pousse le son on danse toute la nuit !

Une soirée à ne pas manquer ambiance garantie !

Samedi 30 mai 2026

Église de Trigny (51)

Entrée prix libre .

Église Trigny 51140 Marne Grand Est

English : Concerts d’exception à Trigny

