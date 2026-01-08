Concerts d’exception à Trigny Trigny
Concerts d’exception à Trigny Trigny samedi 30 mai 2026.
Concerts d’exception à Trigny
Église Trigny Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-31 02:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Soirée musicale exceptionnelle Deux ambiances, une seule nuit magique !
1 Première partie Dans l’église 17h30
Duo Brady (violoncelle jazz musiques actuelles )
Un moment suspendu, intime et vibrant, au cœur d’un lieu d’exception
Pause champagne & restauration
2 Deuxième partie Dans le jardin de l’église 20h30
Les Barboozes Trio
Reprises des plus grands tubes pour chanter, sourire et se laisser porter par l’ambiance guinguette !
Et pour finir… Soirée disco techno party 22h30-2h
On rallume les lumières, on pousse le son on danse toute la nuit !
Une soirée à ne pas manquer ambiance garantie !
Samedi 30 mai 2026
Église de Trigny (51)
Entrée prix libre .
Église Trigny 51140 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts d’exception à Trigny
L’événement Concerts d’exception à Trigny Trigny a été mis à jour le 2026-01-08 par ADT de la Marne