Concerts d’orgue à la Cathédrale de Nantes, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Nantes

Concerts d’orgue à la Cathédrale de Nantes Samedi 19 septembre, 16h00, 17h00 Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’association Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes propose deux concerts d’orgue joués par Ondine Heili-Dumoulin à 16h00 et Maël Cardiet-Galipaud à 17h00. Venez (re)découvrir l’un des plus grands orgue de choeur de France, construit par le facteur nantais Louis Debierre en 1896, classé Monument historique et restauré aujourd’hui dans sa configuration d’origine.

Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes 7 impasse St Laurent 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2026

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