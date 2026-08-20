Concerts du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Nancy à l’église des Cordeliers, Église des Cordeliers – Chapelle Ducale, Heillecourt

Informations pratiques

Concerts du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Nancy à l’église des Cordeliers 19 et 20 septembre Église des Cordeliers – Chapelle Ducale Meurthe-et-Moselle

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Concerts d’ensembles d’instruments des époques Renaissance et baroque, valorisant le patrimoine musical de ces répertoires anciens.

Samedi 19 septembre

11h00 : Concert de l’ensemble baroque

Durée : 45 min.

14h30 : Concert du consort de violes

Durée : 45 min.

Dimanche 20 septembre

14h30 : Concert de l’ensemble Renaissance

Durée : 45 min.

Église des Cordeliers – Chapelle Ducale 66 grande rue, 54000 Nancy Heillecourt 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 85 30 01 http://www.musee-lorrain.nancy.fr L’Église des Cordeliers s’étant placée sous la protection de la Vierge de l’Annonciation durant la bataille de Nancy, le duc René II décide d’ériger, près du nouveau palais, une église qui lui soit dédiée. Un couvent de Cordeliers est construit à côté, sur l’emplacement des anciennes écuries du palais. D’une grande sobriété, l’église Saint-François des Cordeliers déploie une nef unique, longue de 73 mètres, bordée de chapelles latérales accueillant les monuments funéraires de certains ducs de Lorraine. Le duc meurt en 1508 et est le premier duc inhumé dans l’église. L’église des Cordeliers, toujours consacrée au culte catholique, fait aujourd’hui partie du musée Lorrain. On peut y voir des œuvres venues de toute la Lorraine, comme les stalles en bois provenant de l’abbaye de Salival et datant de 1691, installées dans le chœur.

• Chapelle Ducale

Voulue par le duc Charles III, la chapelle « ronde » des Cordeliers est construite sous le règne de son fils Henri II entre 1609 et 1612, sans doute sur les plans de l’architecte italien Jean-Baptiste Stabili. Édifice à plan centré, la chapelle est surmontée d’un dôme polygonal orné de 386 caissons sculptés d’anges, d’étoiles et des chiffres des ducs Charles III, Henri II, François II et Charles IV, dus au sculpteur Siméon Drouin (1591 – 1651).

Le décor intérieur de la chapelle est achevé au XVIIIème siècle par François III (François Ier de Habsbourg), dernier duc héréditaire de Lorraine, qui fait ajouter les deux ordres superposés de colonnes, les cénotaphes et le maître-autel. Gravement mutilé à la Révolution, la chapelle est restaurée par la famille de Habsbourg-Lorraine en 1817.

Concerts d’ensembles d’instruments des époques Renaissance et baroque, valorisant le patrimoine musical de ces répertoires anciens.

©Ville de Nancy