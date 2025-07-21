CONCERTS DU CONSERVATOIRE Montaigu-Vendée
CONCERTS DU CONSERVATOIRE Montaigu-Vendée vendredi 12 juin 2026.
CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Esplanade de Verdun Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
.
Esplanade de Verdun Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CONCERTS DU CONSERVATOIRE Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme Terres de Montaigu