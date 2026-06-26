Concerts du dimanche au Poète Ferrailleur Poète Ferrailleur Lizio
Concerts du dimanche au Poète Ferrailleur Poète Ferrailleur Lizio dimanche 5 juillet 2026.
Lizio
Concerts du dimanche au Poète Ferrailleur
Poète Ferrailleur D174 Lizio Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:30:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16
Les dimanches d’été, profitez de votre visite au Poète Ferrailleur pour assister à des concerts musicaux en soirée.
Au programme:
05/07: Jérémie Mignotte quartet jazz
12/07 Adag’nan Word Jazz Fusion
19/07: Kellek chanson à texte
26/07 Gentraige musique irlandaise
02/08 Tchova jazz manouche
09/08 Anso chanson française
16/08 Joa family chanson fleurie
Les dimanches du 5 juillet au 16 août de 17h30 à 19h
– Gratuit – .
Poète Ferrailleur D174 Lizio 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 97 94
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English :
L’événement Concerts du dimanche au Poète Ferrailleur Lizio a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 56