Concerts du dimanche au Poète Ferrailleur Poète Ferrailleur Lizio dimanche 5 juillet 2026.

Lizio

Concerts du dimanche au Poète Ferrailleur

Poète Ferrailleur D174 Lizio Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:30:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

Les dimanches d’été, profitez de votre visite au Poète Ferrailleur pour assister à des concerts musicaux en soirée.

Au programme:

05/07: Jérémie Mignotte quartet jazz

12/07 Adag’nan Word Jazz Fusion

19/07: Kellek chanson à texte

26/07 Gentraige musique irlandaise

02/08 Tchova jazz manouche

09/08 Anso chanson française

16/08 Joa family chanson fleurie

Les dimanches du 5 juillet au 16 août de 17h30 à 19h

– Gratuit – .

Poète Ferrailleur D174 Lizio 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 97 94

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English :

L’événement Concerts du dimanche au Poète Ferrailleur Lizio a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 56