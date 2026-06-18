Concerts du Grand marché de nuit Dolus-d’Oléron lundi 20 juillet 2026.

Dolus-d’Oléron

Concerts du Grand marché de nuit

Centre-Bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:00:00

fin : 2026-07-20 23:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Programmation 20 juillet 2026

Place Jean-Jacques-Bazerbes 19h30 Kossa (musique du monde) / 20h30 Suave Quartet (jazz)

Parking de l’Église 20h musique d’ambiance / 21h U2 Project (Tribute U2)

.

Centre-Bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts at the Grand Night Market

Schedule for July 20, 2026:

Place Jean-Jacques-Bazerbes 7:30 p.m. Kossa (world music) / 8:30 p.m. Suave Quartet (jazz)

Church Parking Lot 8:00 PM background music / 9:00 PM U2 Project (U2 tribute)

L’événement Concerts du Grand marché de nuit Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes