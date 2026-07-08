E Viva L’organo Concert église de Dolus Dolus-d’Oléron
vendredi 17 juillet 2026 · église de Dolus · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
E Viva L’organo Concert
église de Dolus Gd Rue au Bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert de musique classique organisé par l’association La Cabane à musique . Œuvres pour orgue seul et pour orgue et voix.
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église de Dolus Gd Rue au Bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 85 10 lcam@lacabaneamusique.fr
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English : E Viva L’organo Autumn concert
Classical music concert organized by the association “La Cabane de musique.” Works for solo organ and for organ and voice.
L’événement E Viva L’organo Concert Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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