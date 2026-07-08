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AGENDA · Dolus-d'Oléron

E Viva L’organo Concert église de Dolus Dolus-d’Oléron

vendredi 17 juillet 2026 · église de Dolus · Dolus-d'Oléron

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
église de Dolus
Adresse
Gd Rue au Bourg
Ville
17550 Dolus-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Dolus-d’Oléron

E Viva L’organo Concert

église de Dolus Gd Rue au Bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Concert de musique classique organisé par l’association  La Cabane à musique  . Œuvres pour orgue seul et pour orgue et voix.
  .

église de Dolus Gd Rue au Bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 85 10  lcam@lacabaneamusique.fr

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English : E Viva L’organo Autumn concert

Classical music concert organized by the association “La Cabane de musique.” Works for solo organ and for organ and voice.

L’événement E Viva L’organo Concert Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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