Les secrets d’un marais La Prise de la Morinière Les Grissotières Dolus-d’Oléron

Les secrets d’un marais La Prise de la Morinière

Les Grissotières Le Marais aux Oiseaux Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Le marais, paysage emblématique du territoire, nous dévoile ses secrets. Le temps d’une balade, plongez dans un marais typique d’Oléron : la Prise de la Morinière.

Les Grissotières Le Marais aux Oiseaux Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 37 54 maraisauxoiseaux@charente-maritime.fr

English :

The marshes, an emblematic landscape of the region, reveal their secrets. Take a stroll through a typical Oléron marsh: La Prise de la Morinière.

