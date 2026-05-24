CONFERENCE Devenir accueillant familial Salle des fêtes, 17 550 Dolus-d’Oléron Dolus-d’Oléron

Dolus-d’Oléron

CONFERENCE Devenir accueillant familial

Salle des fêtes, 17 550 Dolus-d’Oléron Mairie, Place Simone-Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:30:00

fin : 2026-06-18 16:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Le Département recherche des accueillants familiaux pour personnes âgées ou adultes handicapés. Découvrez ce métier humain lors d’une réunion d’information le jeudi 18 juin, de 14h30 à 16h30, à la Salle des fêtes de Dolus-d’Oléron.

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Salle des fêtes, 17 550 Dolus-d’Oléron Mairie, Place Simone-Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ccas@dolusoleron.fr

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English : CONFERENCE Devenir accueillant familial (Becoming a foster carer)

The Département is looking for foster carers for the elderly or disabled adults. Find out more about this caring profession at an information meeting on Thursday June 18, from 2:30 to 4:30 pm, at the Salle des fêtes in Dolus-d?Oléron.

L’événement CONFERENCE Devenir accueillant familial Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes