La plage et ses secrets chasse au trésor

Base nautique de la Perroche Anse de la Perroche Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Adulte et enfant de plus de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-27

Découvrez la plage autrement apprenez en vous amusant et percez tous ses secrets !

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Base nautique de la Perroche Anse de la Perroche Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29

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English : The beach and its secrets treasure hunt

Discover the beach in a different way: have fun learning and discover all its secrets!

L’événement La plage et ses secrets chasse au trésor Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes