La plage et ses secrets chasse au trésor Base nautique de la Perroche Dolus-d’Oléron
La plage et ses secrets chasse au trésor Base nautique de la Perroche Dolus-d’Oléron mercredi 15 avril 2026.
La plage et ses secrets chasse au trésor
Base nautique de la Perroche Anse de la Perroche Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Adulte et enfant de plus de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-27
Découvrez la plage autrement apprenez en vous amusant et percez tous ses secrets !
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Base nautique de la Perroche Anse de la Perroche Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29
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English : The beach and its secrets treasure hunt
Discover the beach in a different way: have fun learning and discover all its secrets!
L’événement La plage et ses secrets chasse au trésor Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes