Concerts du Grand marché de nuit Dolus-d’Oléron lundi 6 juillet 2026.

Dolus-d’Oléron

Concerts du Grand marché de nuit

Centre-Bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 19:00:00

fin : 2026-07-06 23:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Programmation 6 juillet 2026

Place Jean-Jacques-Bazerbes 19h30 Marie Barraud (chanson internationale) / 20h30 Cover Room (chanson internationale)

Parking de l’Église 20h Country West Oléron (country) / 21h Get The Beatles Back (Tribute The Beatles)

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Centre-Bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr

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English : Concerts at the Grand Marché de Nuit

Schedule for July 6, 2026:

Place Jean-Jacques-Bazerbes 7:30 p.m. Marie Barraud (international songs) / 8:30 p.m. Cover Room (international music)

Church Parking Lot 8:00 p.m. Country West Oléron (country) / 9:00 p.m. Get The Beatles Back (Beatles tribute)

L’événement Concerts du Grand marché de nuit Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes