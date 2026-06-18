Concerts du Grand marché de nuit Dolus-d’Oléron
Concerts du Grand marché de nuit Dolus-d’Oléron lundi 6 juillet 2026.
Dolus-d’Oléron
Concerts du Grand marché de nuit
Centre-Bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:00:00
fin : 2026-07-06 23:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Programmation 6 juillet 2026
Place Jean-Jacques-Bazerbes 19h30 Marie Barraud (chanson internationale) / 20h30 Cover Room (chanson internationale)
Parking de l’Église 20h Country West Oléron (country) / 21h Get The Beatles Back (Tribute The Beatles)
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Centre-Bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr
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English : Concerts at the Grand Marché de Nuit
Schedule for July 6, 2026:
Place Jean-Jacques-Bazerbes 7:30 p.m. Marie Barraud (international songs) / 8:30 p.m. Cover Room (international music)
Church Parking Lot 8:00 p.m. Country West Oléron (country) / 9:00 p.m. Get The Beatles Back (Beatles tribute)
L’événement Concerts du Grand marché de nuit Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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