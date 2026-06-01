Rencontre avec le poney au McDonald’s Route de L’Écuissière Dolus-d’Oléron mardi 30 juin 2026.

Dolus-d’Oléron

Rencontre avec le poney au McDonald’s

Route de L’Écuissière McDonald’s Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 12:00:00

fin : 2026-08-04 14:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Viens à la rencontre du poney au McDonald’s Dolus d’Oléron. Tous les mardis midis du 30 juin au 25 août 2026.

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Route de L’Écuissière McDonald’s Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 64 15

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English : Meet the pony at McDonald’s

Come and meet the pony at McDonald’s Dolus d’Oléron. Every Tuesday lunchtime from June 30 to August 25, 2026.

L’événement Rencontre avec le poney au McDonald’s Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes