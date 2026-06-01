Rencontre avec le poney au McDonald’s Route de L’Écuissière Dolus-d’Oléron
Rencontre avec le poney au McDonald’s Route de L’Écuissière Dolus-d’Oléron mardi 30 juin 2026.
Dolus-d’Oléron
Rencontre avec le poney au McDonald’s
Route de L’Écuissière McDonald’s Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 12:00:00
fin : 2026-08-04 14:00:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Viens à la rencontre du poney au McDonald’s Dolus d’Oléron. Tous les mardis midis du 30 juin au 25 août 2026.
.
Route de L’Écuissière McDonald’s Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 64 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Meet the pony at McDonald’s
Come and meet the pony at McDonald’s Dolus d’Oléron. Every Tuesday lunchtime from June 30 to August 25, 2026.
L’événement Rencontre avec le poney au McDonald’s Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime)
- CONFERENCE Devenir accueillant familial Salle des fêtes, 17 550 Dolus-d’Oléron Dolus-d’Oléron 18 juin 2026
- Soirée d’écoute Les noctambules, chouettes & hiboux Dolus-d’Oléron 18 juin 2026
- Animations été La Colo tiers-lieux La Colo & Co Dolus-d’Oléron 1 juillet 2026
- Marché du matin en musique Dolus-d’Oléron 1 juillet 2026
- Spectacle de magie La Colo&Co La Colo&Co Dolus-d’Oléron 1 juillet 2026