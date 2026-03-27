Concerts Fédémuse DUO de violoncelles Eglise Saint-Maurice Armes

Concerts Fédémuse DUO de violoncelles

Eglise Saint-Maurice 11 rue du Veau Armes Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

L’association Fédémuse présente DUO de violoncelles avec Yvan CHIFFOLEAU et Daniel BRETON Concert donné au profit des vitraux de l’église Au programme J. Barrière, Mozart, Glière, Offenbach .

Eglise Saint-Maurice 11 rue du Veau Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10

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English : Concerts Fédémuse DUO de violoncelles

L’événement Concerts Fédémuse DUO de violoncelles Armes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais