Concerts Fédémuse DUO de violoncelles Eglise Saint-Maurice Armes
Concerts Fédémuse DUO de violoncelles Eglise Saint-Maurice Armes vendredi 17 juillet 2026.
Concerts Fédémuse DUO de violoncelles
Eglise Saint-Maurice 11 rue du Veau Armes Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17
L’association Fédémuse présente DUO de violoncelles avec Yvan CHIFFOLEAU et Daniel BRETON Concert donné au profit des vitraux de l’église Au programme J. Barrière, Mozart, Glière, Offenbach .
Eglise Saint-Maurice 11 rue du Veau Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10
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English : Concerts Fédémuse DUO de violoncelles
L’événement Concerts Fédémuse DUO de violoncelles Armes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais