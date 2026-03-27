Concerts Fédémuse Le Quatuor Dimitri Eglise Brèves

Concerts Fédémuse Le Quatuor Dimitri

Eglise 48 Le Bourg Brèves Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 19:00:00

fin : 2026-06-28 21:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’association Fédémuse présente le Quatuor à cordes Dimitri Céline Planes et Matthieu Lecce (violons), Renaud Stahl (alto) et Frédéric Dupuis (violoncelle).

Au programme Mozart, Haydn, Schubert. .

Eglise 48 Le Bourg Brèves 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10

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English : Concerts Fédémuse Le Quatuor Dimitri

L’événement Concerts Fédémuse Le Quatuor Dimitri Brèves a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais