Concerts Les Giboulées de Marsanne 7 Espace des buis Marsanne
Concerts Les Giboulées de Marsanne 7 Espace des buis Marsanne samedi 18 avril 2026.
Concerts Les Giboulées de Marsanne 7
Espace des buis 175 rue Jean Moulin Marsanne Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Moins de 12 ans accompagnés.
(Gratuit pour les moins de 8 ans .)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18 03:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez assister à la 7 -ème édition des giboulées de Marsanne !
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Espace des buis 175 rue Jean Moulin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 90 80 60 asso.zamm@gmail.com
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English :
Join us for the 7th edition of the Giboulées de Marsanne!
L’événement Concerts Les Giboulées de Marsanne 7 Marsanne a été mis à jour le 2026-03-23 par Montélimar Tourisme Agglomération