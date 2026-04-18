Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concerts Les Giboulées de Marsanne 7 Espace des buis Marsanne

Concerts Les Giboulées de Marsanne 7 Espace des buis Marsanne samedi 18 avril 2026.

Lieu : Espace des buis

Adresse : 175 rue Jean Moulin

Ville : 26740 Marsanne

Département : Drôme

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 12 12 12 Moins de 12 ans accompagnés. (Gratuit pour les moins de 8 ans .)

Concerts Les Giboulées de Marsanne 7

Espace des buis 175 rue Jean Moulin Marsanne Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Moins de 12 ans accompagnés.

(Gratuit pour les moins de 8 ans .)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18 03:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Venez assister à la 7 -ème édition des giboulées de Marsanne !
  .

Espace des buis 175 rue Jean Moulin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 90 80 60  asso.zamm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for the 7th edition of the Giboulées de Marsanne!

L’événement Concerts Les Giboulées de Marsanne 7 Marsanne a été mis à jour le 2026-03-23 par Montélimar Tourisme Agglomération