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Concerts perchés ZFO-Collectif Place de l’ancienne église Livron-sur-Drôme

mardi 11 août 2026 · Place de l'ancienne église · Livron-sur-Drôme

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place de l'ancienne église
Adresse
Haut Livron
Ville
26250 Livron-sur-Drôme
Département
Drôme
Tarif

Livron-sur-Drôme

Concerts perchés ZFO-Collectif

Place de l’ancienne église Haut Livron Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Chanson Poétique et Festive Sextet
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Place de l’ancienne église Haut Livron Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 14 77  epicerieperchee@hautlivron.fr

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English :

Chanson Poétique et Festive Sextet

L’événement Concerts perchés ZFO-Collectif Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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