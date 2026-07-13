Concerts perchés ZFO-Collectif Place de l’ancienne église Livron-sur-Drôme
mardi 11 août 2026 · Place de l'ancienne église · Livron-sur-Drôme
Informations pratiques
Livron-sur-Drôme
Concerts perchés ZFO-Collectif
Place de l’ancienne église Haut Livron Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Chanson Poétique et Festive Sextet
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Place de l’ancienne église Haut Livron Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 14 77 epicerieperchee@hautlivron.fr
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English :
Chanson Poétique et Festive Sextet
L’événement Concerts perchés ZFO-Collectif Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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