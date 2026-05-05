Concerts PMP, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève
Concerts PMP, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève samedi 13 juin 2026.
Concerts PMP Samedi 13 juin, 10h00 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Découvrez les univers musicaux de nos talentueux élèves du cursus standardisé+ qui se présenteront sur scène en solo, duo ou en groupe.
Les élèves : Lina Ruegg (chant et piano), Tess Giordano (chant et guitare), Elia Portela (guitare), Macéo Von Wyss (batterie), Arno Albert (batterie).
Concerts sous forme de tremplin musical : chaque élève dispose de 15 minutes pour présenter son répertoire au public du Chaudron. Un debrief personnalisé, avec la présence d’un expert externe, a lieu à huit-clos après les concerts.
Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/
Les élèves du cursus standardisé+ de l’eMa présentent leur Projet Musical Personnel sur la scène du Chaudron.
eMa
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