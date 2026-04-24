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Concerts Poulenc Rue de Kérampont Lannion

Concerts Poulenc Rue de Kérampont Lannion vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Rue de Kérampont

Adresse : Chapelle Sainte-Anne

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lannion

Concerts Poulenc

Rue de Kérampont Chapelle Sainte-Anne Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Après le Requiem de Fauré, l’Ensemble Vocal SperaCanta, accompagné par la soprano Aurélie Castagnol, interprétera le Gloria et le Stabat Mater de Francis Poulenc.   .

Rue de Kérampont Chapelle Sainte-Anne Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 03 08 00 

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English :

L’événement Concerts Poulenc Lannion a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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