Concerts Poulenc Rue de Kérampont Lannion

Lannion

Concerts Poulenc

Rue de Kérampont Chapelle Sainte-Anne Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Après le Requiem de Fauré, l’Ensemble Vocal SperaCanta, accompagné par la soprano Aurélie Castagnol, interprétera le Gloria et le Stabat Mater de Francis Poulenc. .

Rue de Kérampont Chapelle Sainte-Anne Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 03 08 00

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English :

L’événement Concerts Poulenc Lannion a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose