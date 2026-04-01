Flûte de pan & Orgue Georges Schmitt et Francis Roudier Rue Jean Savidan Lannion

Lannion

Flûte de pan & Orgue Georges Schmitt et Francis Roudier

Rue Jean Savidan Chapelle Saint Joseph Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Ce concert original propose une rencontre musicale rare entre l’orgue et la flûte de pan, deux instruments aux sonorités profondes et envoûtantes. À travers un programme varié, le public est invité à voyager du répertoire baroque aux musiques de films, en passant par des œuvres romantiques, folkloriques et contemporaines.

Billets en vente en ligne ou à l’entrée du concert. .

Rue Jean Savidan Chapelle Saint Joseph Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Flûte de pan & Orgue Georges Schmitt et Francis Roudier Lannion a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose