Flûte de pan & Orgue Georges Schmitt et Francis Roudier Rue Jean Savidan Lannion
Flûte de pan & Orgue Georges Schmitt et Francis Roudier Rue Jean Savidan Lannion samedi 25 avril 2026.
Lannion
Flûte de pan & Orgue Georges Schmitt et Francis Roudier
Rue Jean Savidan Chapelle Saint Joseph Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Ce concert original propose une rencontre musicale rare entre l’orgue et la flûte de pan, deux instruments aux sonorités profondes et envoûtantes. À travers un programme varié, le public est invité à voyager du répertoire baroque aux musiques de films, en passant par des œuvres romantiques, folkloriques et contemporaines.
Billets en vente en ligne ou à l’entrée du concert. .
Rue Jean Savidan Chapelle Saint Joseph Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Flûte de pan & Orgue Georges Schmitt et Francis Roudier Lannion a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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