Lannion

Foire aux livres

Salle des Ursulines 2 Venelle du Forlac’h Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 13:00:00

fin : 2026-04-24 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Foire aux livres, CD, DVD, Vinyles organisée par l’association caritative Terre d’Union au profit des enfants d’Equateur.

Stand de crêpes. .

Salle des Ursulines 2 Venelle du Forlac’h Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 11 77 35

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English :

L’événement Foire aux livres Lannion a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose