Foire aux livres Salle des Ursulines Lannion
Foire aux livres Salle des Ursulines Lannion vendredi 24 avril 2026.
Lannion
Foire aux livres
Salle des Ursulines 2 Venelle du Forlac’h Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 13:00:00
fin : 2026-04-24 19:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
Foire aux livres, CD, DVD, Vinyles organisée par l’association caritative Terre d’Union au profit des enfants d’Equateur.
Stand de crêpes. .
Salle des Ursulines 2 Venelle du Forlac’h Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 11 77 35
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English :
L’événement Foire aux livres Lannion a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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