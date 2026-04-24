Genèse de François Béalu Galerie Au Passeur Lannion

Lannion

Genèse de François Béalu

Galerie Au Passeur 14 rue Saint-Yves Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-06-02

François Béalu habitait une ancienne ferme de Tréduder, entourée de Talus-boisés, il aimait travailler à leur entretien.

C’était un travail de force qui contrastait avec la minutie et la précision nécessaire à la gravure, mais qui en même temps le rendait encore plus proche de la nature qui l’environnait.

Cette nature, il lui rendait constamment hommage à travers ses œuvres gravées, mais dans cette exposition ses gravures font partie intégrante des troncs d’arbres, enlacent les branches ou reconstituent une sorte d’écorce protectrice qui va panser les plaies de ces branches.

’’ Ces gravures sur bois ’’, au sens littéral ( l’épreuve gravée est marouflée sur le bois très méticuleusement et en revêt les moindres replis ), on pourrait dire aussi ’’ bois habillés ’’, font partie dès 2005 d’une période de réutilisation de tirages écartés.

Ces œuvres étaient ’’ intimes ’’ pour François Béalu, avant d’être ’’ découvertes ’’ par son fils Julien, soigneusement rangées dans son atelier. .

Galerie Au Passeur 14 rue Saint-Yves Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 99 05 43 11

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L’événement Genèse de François Béalu Lannion a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose