Concerts sur les quais 5 to 6 Sur les quais Port-en-Bessin-Huppain

Port-en-Bessin-Huppain

Concerts sur les quais 5 to 6

Sur les quais 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28

5to6 c’est un groupe de reprises Pop/rock/RnB/Rap avec une large palette d’influences qui peut aller de Ed Sheeran à Eminem en passant par Journey ou Aerosmith ou même des classiques de la musique française.

Le groupe saura vous donner envie de danser et chanter sur une grande variété de morceaux.

5to6 c’est un groupe de reprises Pop/rock/RnB/Rap avec une large palette d’influences qui peut aller de Ed Sheeran à Eminem en passant par Journey ou Aerosmith ou même des classiques de la musique française. Le duo chant/rap d’agathe et gaston et l’accompagnement des musiciens saura vous donner envie de danser et chanter sur une variété de morceaux que vous connaissez à coup sûr.

Pour les fans de pop, vous aurez du Ed Sheeran, Avicii, Coldplay et Bruno Mars, pour les fans de rock il y aura du Journey, Queen et Michael Jackson et pour les fans de rap et Rnb, du Eminem, Alicia Keys et Macklemore. .

Sur les quais 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr

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English : Concerts sur les quais 5 to 6

5to6 is a pop/rock/RnB/Rap cover band with a wide range of influences, from Ed Sheeran and Eminem to Journey, Aerosmith and even French classics.

The band will get you dancing and singing along to a wide variety of tracks.

L’événement Concerts sur les quais 5 to 6 Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bayeux Intercom