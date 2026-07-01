Conchon Grillé à la Broche Crémarest Crémarest
samedi 25 juillet 2026 · Crémarest
Informations pratiques
Crémarest
Conchon Grillé à la Broche Crémarest
Crémarest Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Une soirée gourmande et festive à ne pas manquer !
Menu Cochon grillé à la broche
Frites • Salade • Tarte
Repas à emporter disponible
Soirée animée par DJ Baptiste
RÉSERVATIONS :
À la Mairie de Crémarest
Vendredi 12 Juin de 18h à 20h
Samedi 11 Juillet de 10h à 12h .
Crémarest 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 91 70 57
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English :
L’événement Conchon Grillé à la Broche Crémarest Crémarest a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Desvres-Samer