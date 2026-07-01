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AGENDA · Crémarest

Conchon Grillé à la Broche Crémarest Crémarest

samedi 25 juillet 2026 · Crémarest

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Ville
62240 Crémarest
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Crémarest

Conchon Grillé à la Broche Crémarest

Crémarest Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Une soirée gourmande et festive à ne pas manquer !

Menu Cochon grillé à la broche
Frites • Salade • Tarte

Repas à emporter disponible
Soirée animée par DJ Baptiste

RÉSERVATIONS :
À la Mairie de Crémarest
Vendredi 12 Juin de 18h à 20h
Samedi 11 Juillet de 10h à 12h   .

Crémarest 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 91 70 57 

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English :

L’événement Conchon Grillé à la Broche Crémarest Crémarest a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Desvres-Samer